Coronavirus nekt nu ook restaurant Wok Panda Ben Conaerts

10 september 2020

14u04 0 Aartselaar Restaurant Wok Panda, aan de Antwerpsestraat in Aartselaar, heeft de deuren definitief dichtgetrokken. De gevolgen van de coronacrisis blijken voor de uitbaters te zwaar om te dragen.

De afgelopen maanden moest Wok Panda de deuren al noodgedwongen gesloten houden. De formule van het ‘all you can eat’-restaurant was moeilijk verenigbaar met de richtlijnen om het coronavirus te bedwingen. Nu maakten de uitbaters bekend dat het doek definitief is gevallen over de zaak.

“Met spijt in het hart moeten we meedelen dat we afscheid moeten nemen van Wok Panda”, klinkt het. “We willen in de eerste plaats onze bezoekers bedanken voor het vertrouwen. “Het was fijn om vertrouwde gezichten terug te zien en met een glimlach ‘tot volgende week’ te zeggen. De complimentjes die we kregen gaven ons de energie om de volgende dag opnieuw klaar te staan voor jullie. Dit hoofdstuk is helaas aan zijn eind gekomen, maar kan ook een nieuw begin zijn.”