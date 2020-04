Containerpark te bereiken via Ingberthoeveweg Ben Conaerts

04 april 2020

15u24 0 Aartselaar Door de coronamaatregelen kunnen er op de heropende recyclageparken lage wachtrijen ontstaan. Om dat ordelijk te laten verlopen, wordt in Aartselaar een begeleide wachtrij gemaakt in de Ingberthoeveweg.

Zoals bekend heropenen de recyclageparken op dinsdag 7 april. Maar door de coronamaatregelen mogen er slechts een beperkt aantal wagens gelijktijdig op het park. Voor elke bezoeker die het park verlaat kan er een andere bezoek worden toegelaten. Om dat ordelijk te laten verlopen, voorzien Igean en de gemeente Aartselaar een begeleide wachtrij in de Ingberthoeveweg, schuin over het recyclagepark. Op die manier hindert de wachtrij het doorgaand verkeer in de Dijkstraat niet.

De wachtrij is bereikbaar door het recyclagepark voorbij te rijden en de Ingberthoeveweg verderdoor, net voorbij de gebouwen van Aquafin, in te rijden. In deze straat geldt eenrichtingsverkeer. Wie de straat in u-vorm volgt, ziet op het einde aan de linkerkant van de baan de wachtrij voor het recyclagepark staan. De rechterkant van de baan wordt vrijgehouden voor hulpdiensten, vrachtwagens die nieuwe lege containers aanvoeren en de bussen van De Lijn.