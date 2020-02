Christine Van Broeckhoven geeft lezing over dementie Ben Conaerts

10 februari 2020

14u09 0 Aartselaar Professor Christine Van Broeckhoven is op dinsdag 11 februari te gast in CC ’t Aambeeld. Zij houdt er een lezing rond het thema ‘Alzheimer en dementie’.

De vergrijzing brengt een hoop maatschappelijke uitdagingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld dementie, met de ziekte van Alzheimer als het meest frequente ziektebeeld. Professor Christine Van Broeckhoven, doctor in de moleculaire biologie en meermaals bekroond voor haar onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, vertelt er graag meer over in haar lezing ‘Alzheimer en dementie’.

De lezing vindt plaats om 20 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 12 euro en zijn te reserveren via tel. 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.