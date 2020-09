Chiro Echo organiseert appelverkoop Ben Conaerts

30 september 2020

14u04 0 Aartselaar Chiro Echo moet door de coronamaatregelen zijn jaarlijkse mosselfestijn annuleren. Als alternatief pakt de jeugdbeweging nu uit met een appelverkoop.

Eén zakje appelen telt ongeveer twee kilo en kost 8 euro. Je kan de bestellingen plaatsen via dit formulier. De appeltjes kunnen op zondag 4 oktober tussen 16.30 en 19 uur worden opgehaald aan de Chirolokalen in de Baron van Ertbornstraat of aan huis worden geleverd.