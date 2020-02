Chiro Akkefietje viert 60ste verjaardag Ben Conaerts

13 februari 2020

15u51 0 Aartselaar Chiro Akkefietje bestaat dit jaar zestig jaar. Dat wordt op zaterdag 15 februari gevierd met een receptie en een zangstonde.

Alle oud-leiding en -leden zijn uitgenodigd om de 60ste verjaardag van Chiro Akkefietje samen te vieren. “Heb je zelf in Chiro Akkefietje gezeten, kom dan zeker langs,” klinkt het. “Ken je iemand die vroeger in de Chiro zat, breng hem dan gerust mee. We houden een receptie met een drankje en een hapje, met daarna een ouderwetse zangstonde om terug in de Chirosfeer te komen. De avond kan worden afgesloten met een dansje.”

Het feest vindt plaats vanaf 19 uur in jeugdhuis De Leonaar.