CC ‘t Aambeeld wil meer kunst achter het venster Ben Conaerts

19 mei 2020

17u57 0 Aartselaar CC ‘t Aambeeld wil het straatbeeld opvrolijken met kunst en creativiteit. Het cultureel centrum roept daarom op een kunstwerk te maken en het achter je venster te plaatsen.

“Nu we enkel buiten komen voor boodschappen en de kleine dagelijkse wandeling om fris en in vorm te blijven, zou het fijn zijn om het straatbeeld op te vrolijken”, klinkt het. “Normaal gezien openen vensters de blik naar de buitenwereld. Nu het merendeel van onze levens zich binnen afspeelt, willen we de blikken naar het leven achter de vensters richten. Dit kan door er kunst achter te plaatsen. We lanceren daarom een oproep aan klein en groot om een kunstwerk te maken en het achter je venster te plaatsen. Achteraf kan je van je schilderij, beeldhouwwerk, tekening of gedicht een foto maken en ze op Facebook delen met de hashtags #aangenaamaartselaar en #kunstachtermijnvenster2020.”