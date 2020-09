CC ‘t Aambeeld vertoont Oscarwinnende biopic ‘Judy’ Ben Conaerts

23 september 2020

17u22 0 Aartselaar CC ’t Aambeeld vertoont op maandag 28 september de biografische film ‘Judy’.

‘Judy’ volgt de bekende actrice en zangeres Judy Garland, op een moment dat haar carrière in de Verenigde Staten op een laag pitje staat. Het voormalige kindsterretje, bekend uit ‘The Wizard op Oz’, leeft al jaren op medicijnen en drank. In 1968 reist ze naar Londen voor een reeks uitverkochte theatershows. Hiermee hoopt ze genoeg geld te verdienen om een stabiel leven te kunnen geven aan haar kinderen, die in Amerika zijn achtergebleven.

Ondersteund door vele bekende liedjes, zoals ‘Somewhere over the Rainbow’, geeft Renée Zellweger op fenomenale wijze gestalte aan Judy Garland. Het leverde haar de Oscar voor Beste Actrice op.

‘Judy’ wordt vertoond om 14.15 uur. Tickets kosten 4 euro en zijn hier te bestellen.