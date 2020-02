CC ‘t Aambeeld vertoont ‘Brasserie Romantiek’ Ben Conaerts

07 februari 2020

12u36 0 Aartselaar CC ’t Aambeeld vertoont op maandag 10 februari de film ‘Brasserie Romantiek’, in het teken van Valentijn.

Brasserie De Romantiek is een gerenommeerd restaurant van Pascaline en Angelo. Valentijn is voor de brasserie één van de drukste avonden van het jaar. Angelo heeft voor een passend liefdesmenu gezorgd en Pascaline is helemaal klaar om het de klanten naar hun zin te maken. De gasten verwachten dan ook niets minder dan liefde op hun bord. Maar vanaf het moment dat een oude geliefde van Pascaline onverwacht het restaurant binnenwandelt, gaan de poppen aan het dansen.

In de cast herken je onder meer Koen De Bouw, Barbara Sarafian, Axel Daeseleire, Tine Embrechts, Wouter Hendrickx, Ruth Bequart, Anemone Valcke en Filip Peeters.

De vertoning vindt plaats om 14.15 uur in CC ‘t Aambeeld. In de pauze wordt koffie en taart voorzien. Tickets kosten 6 euro en zijn te bestellen via deze link.