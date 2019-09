CC ‘t Aambeeld van start met ‘heetste seizoensopener ooit’ Ben Conaerts

24 september 2019

16u07 0 Aartselaar Het culturele seizoen van CC ’t Aambeeld gaat stilaan weer van start. De voorstelling ‘Ladies Night’ op vrijdag 27 september wordt alvast aangekondigd als ‘de heetste seizoensopener ooit’.

Met ‘Ladies Night’ koos de cultuurdienst voor een voorstelling die zowel dames als heren met een goed gevoel voor humor moeten kunnen smaken. De komedie van Uitgezonderd Theater wist alvast veel geïnteresseerden te verleiden voor een avondje uit: de voorstelling is nu al zo goed als uitverkocht. “Het wordt onze heetste seizoensopener ooit”, zegt cultuurbeleidscoördinator Nele Jacobs. “Met heel wat glimmende torso’s, absurde situaties en heerlijke quotes. In de cast herken je onder meer Bart Van Avermaet, Ivan Pecnik en Marc Lauwreys.”

Bluegrass

Het is niet de enige voorstelling van het nieuwe cultuurseizoen die op veel belangstelling kan rekenen. Ook het optreden van Jef Neve en Natalia en de voordacht ‘De Bourgondiërs’ van Bart Van Loo zijn al even uitverkocht. Toch zitten er volgens Jacobs nog heel wat bekende en minder bekende pareltjes in het aanbod die de moeite zijn om te ontdekken.

“Op donderdag 10 oktober komt Eriksson Delcroix muziekliefhebbers onderdompelen in een warm bad van bluegrass. Fans van blues, soul en rumba kunnen dan weer in februari hun hartje ophalen. Tiny Legs Tim komt dan zijn album ‘Elsewhere Bound’ live op ons podium brengen. Verder is het onder meer uitkijken naar de try-out van van Xander De Rycke, de muzikaal satirische show van Van der Laan en Woe en de voorstelling ‘Lulletje’ van Martha!tentatief.”

Het ganse programma is te bekijken op de website www.cultureelcentrumaartselaar.be. Tickets bestellen kan via cultuur@aartselaar.be, tel. 03 877 28 75 of via de webshop.