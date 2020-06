CC Aartselaar stelt nieuw cultuurprogramma voor met ludiek work-outfilmpje: “Volop in training voor volgend seizoen” Ben Conaerts

02 juni 2020

16u02 0 Aartselaar Het Cultureel Centrum Aartselaar heeft zijn nieuwe cultuurprogramma voorgesteld met een bijzonder origineel, ludiek work-outfilmpje. “We zijn volop aan het trainen voor volgend seizoen”, klinkt het. De ticketverkoop zal echter pas later van start kunnen gaan.

Door de coronamaatregelen kon het team van het CC Aartselaar het cultureel programma van het seizoen ’20-’21 jammer genoeg niet live voorstellen. Maar met een bijzonder geestig, jaren ’80 aandoend work-outfilmpje, dat sinds enkele dagen te bekijken valt op YouTube, werd een meer dan geslaagd alternatief uitgewerkt. “Geïnspireerd door de sporthype die de laatste maanden overal spontaan ontstond om even te ontsnappen aan ons ‘kot’, besloten wij om voluit te trainen voor volgend seizoen”, klinkt het. “Het toeval wil dat er in het volgende seizoen ook wat elementen uit de ‘eighties’ in ons cultureel aanbod zitten.”

Op de agenda staan opnieuw een hele rits aan mooie namen, zoals Stan Van Samang, Kapitein Winokio, Alex Agnew, Laïs, De Mens, Jelle Cleymans, Senne Guns en Soulsister. Omdat nog niet bekend is welke maatregelen voor indooractiviteiten er in het najaar van kracht zullen zijn, kan je voorlopig wel nog geen tickets aankopen. Het CC hoopt in de tweede helft van augustus wel van start te gaan met het bussen van de brochure en het openen van de ticketverkoop. Aangezien de workshops georganiseerd worden in kleine groepen, kunnen deze wel in veilige omstandigheden en met aandacht voor de ‘social distancing’ plaatsvinden. Daarvoor kan je nu dan ook al je plaatsje reserveren.

Alle info is te vinden op www.cultureelcentrumaartselaar.be.