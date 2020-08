Cateraar start uit noodzaak met Gourmetfrituur Containerke: “Evenementensector is volledig stilgevallen” Ben Conaerts

10 augustus 2020

12u22 0 Aartselaar Omdat haar cateringbedrijf door de coronacrisis nauwelijks nog opdrachten binnenkrijgt, gooit Ingrid Van Hooff het over een andere boeg. Met Gourmetfrituur Containerke legt ze zich nu toe op de levering van gourmetburgers en de gekende frituurproducten.

Net als vele van haar collega-cateraars zijn het moeilijke maanden voor Ingrid Van Hooff. Normaal gezien is zij met haar foodtrucks een graag geziene gast op allerlei evenementen in onze regio. Maar door de coronamaatregelen zijn alle afspraken geannuleerd en blijven de foodtrucks op stal staan. “De evenementensector is volledig stilgevallen”, zegt Ingrid. “Om alsnog te kunnen overleven als zelfstandige, zijn we gestart met Gourmetfrituur Containerke. Daarmee leveren we frietjes en gourmetburgers aan huis.”

Truffelmayonaise

“We hebben zeker niet het makkelijkste product gekozen”, beseft de Aartselaarse. “Maar we proberen het verschil te maken met ons aanbod en onze kwaliteit. We bieden onze frietjes aan met zelfbereide sauzen en speciale toppings. Zo hebben we frietjes met langzaam gegaard rundvlees, boontjes en een vleesjus. Voor vegetariërs hebben we frietjes met champignons, afgetopt met parmezaanschilfers truffelmayonaise en een spiegeleitje. Al kan je bij ons natuurlijk ook terecht om een lekkere kapsalon te laten leveren.”

‘Dark kitchen’

Ingrid werkt vanuit een ingerichte frituurcontainer in een magazijn in Aartselaar. Zij levert haar gerechten gratis aan huis in Aartselaar, Reet, Boom en Wilrijk, tot de coronacrisis voorbij is. “Op termijn zouden we willen werken met een ‘dark kitchen’, een pand dat wordt gehuurd louter en alleen om in te koken. Dat concept is misschien nog relatief onbekend in België, maar zit in het buitenland al danig in de lift. Ook het menu willen we nog verder uitbreiden, met onder meer wokgerechten en Chinese gerechten.”

De menukaart van Frituur Containerke is te vinden via de website frietjesonline.be. Je kan ook bestellen via tel. 0483 24 23 33.