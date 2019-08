Casco Phil geeft gratis concert op domein Cleydael Ben Conaerts

19 augustus 2019

Op donderdag 22 augustus is Casco Phil opnieuw te gast op het domein Cleydael. Onder de noemer ‘Claeydael Goes Classic’ brengt de voormalige Belgische Kamerfilharmonie muziekstukken van onder meer Mozart, Puccini en Verdi ten gehore. De solisten van dienst zijn sopraan Hanne Roos en bariton Alberto Martinez, die hun sporen reeds verdienden in binnen- en buitenland.

Het concert vindt plaats om 20.30 uur op het binnenplein van kasteel Cleydael. De toegang is gratis.