Exclusief voor abonnees Caroline (39) schittert in docureeks ‘Lady Truckers’ op VTM 2: “In mijn vrachtwagen vind ik mijn me-time” Ben Conaerts

31 augustus 2020

17u10 0 Aartselaar Hoezo, vrachtwagenchauffeur een mannenberoep? Daar denkt Caroline Baugniet (39) heel anders over. De Aartselaarse is een van de weinige vrouwelijke truckchauffeurs in België en weet op de baan nog iedere dag haar mannetje te staan. Hoe zij daarbij te werk gaat, zie je vanaf dinsdag 1 september in de gloednieuwe docureeks ‘Lady Truckers’ op VTM 2.

Een vrouw achter het stuur van een kolossale vrachtwagen: het blijft een eerder uitzonderlijk beeld. Van de 75.000 vrachtwagenchauffeurs in ons land, zijn er slechts een 750-tal vrouwelijk. Het gloednieuwe programma ‘Lady Truckers’, vanaf dinsdag te zien op VTM 2, zet tien van deze dames in de kijker. Onder hen: de 39-jarige Caroline Baugniet uit Aartselaar. Al sinds 2006 oefent ze haar absolute droomjob uit en weet ze zich staande te houden in een wereld die wordt beschouwd als een mannenbastion.

