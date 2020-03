Exclusief voor abonnees Caroline (38) strijdt om titel van ‘meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur’: “Elke dag is een nieuwe uitdaging” Ben Conaerts

20 maart 2020

14u15 0 Aartselaar De kans is niet gering dat ‘de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van het land’ uit Aartselaar komt. Caroline Baugniet (38), al sinds 2006 bijna dagelijks terug te vinden achter het stuur van een vrachtwagen, is een van de vijf finalisten die aanspraak maken op de titel. Misschien niet zo verrassend: ze is ook de enige vrouw. “Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door die grote mastodonten op de autobaan. Ik zou geen enkele andere job willen doen.”

Na een succesvolle campagne in 2018 wordt onder de noemer ‘Love2Truck’ opnieuw actief op zoek gegaan naar de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België. Nog vijf finalisten zijn momenteel in de running voor de titel, onder wie de Aartselaarse Caroline Baugniet (38). Zij is niet alleen de enige vrouw in het gezelschap, de passie voor haar beroep druipt er bij haar ook af. “Samen met mijn gezin en mijn dieren is mijn vrachtwagen het belangrijkste in mijn leven”, zegt ze. Al sinds 2006 oefent ze haar absolute droomjob uit en weet ze zich staande te houden in een wereld die wordt beschouwd als een mannenbastion.

