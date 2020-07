Caroline (38) grijpt net naast titel ‘meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur’: “Ik ga met nóg meer passie achter het stuur zitten” Ben Conaerts

12 juli 2020

15u08 0 Aartselaar Caroline Baugniet heeft naast de titel van ‘meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur’ gegrepen. Ondanks heel wat steun kwam de Aartselaarse net tekort en zag ze de hoofdprijs naar collega Erik Leysen gaan.

Maandenlang was Caroline in de running voor de titel van ‘meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur’ in de campagne ‘Love2Truck’. Uit meer dan 100 aangemelde kandidaten schopte zij het tot bij de laatste vijf, van wie ze bovendien de enige vrouw was. Maar bij de prijsuitreiking afgelopen zaterdag bleek de Aartselaarse net naast de hoofdprijs te hebben gegrepen. Niet zij, maar collega Erik Leysen werd verkozen tot ‘meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur’ van het land.

Truckrun

Toch is Caroline alleen maar tevreden over haar deelname aan de wedstrijd. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun en de stemmen die mij tot bij de vijf finalisten hebben gebracht”, reageert ze. “Ik heb enorm veel geleerd en ga voortaan met nóg meer plezier en passie achter het stuur zitten. Veiligheid blijf ik steeds hoog in het vaandel dragen, en ik blijf me ook inzetten voor de vzw Gouden Truckers. Daarmee organiseren we volgend jaar trouwens opnieuw een Warmste Truckrun om geld in te zamelen voor de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen-Save. Omdat elk ongeval waarschijnlijk vermeden kon worden.”