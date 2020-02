Carnavalstoet Aartselaar wordt ook geannuleerd Toon Verheijen

23 februari 2020

13u30 0 Aartselaar De carnavalstoet in Aartselaar rijdt zondagnamiddag niet uit door het stormweer. Dat heeft de waarnemend burgemeester beslist na een overleg met de veiligheidsdiensten en de Snorrenclub Aartselaar, organisator van de stoet.

“Ik vind het ontzettend jammer dat we deze beslissing moeten nemen”, zegt Marc Van Hecke (N-VA). “Ik weet dat we hiermee heel wat carnavalisten teleurstellen want carnaval leeft echt in onze gemeente. Maar de veiligheid van de deelnemers en de toeschouwers gaat voor alles en die kunnen we door de storm vandaag jammer genoeg niet garanderen.”

Samen met de Snorrenclub wordt bekeken of er later dit voorjaar een alternatief kan georganiseerd worden. “We hopen dat we een nieuwe datum kunnen vinden. De gemeente wil echt een inspanning doen”, zegt Luc Ceulemans van de snorrenclub.