Carnavalist Johnny Hendrickx is ‘Snor van het jaar’ Ben Conaerts

04 november 2019

18u59 1 Aartselaar Johnny Hendrickx (61) uit Aartselaar is door de plaatselijke Snorrenclub verkozen tot ‘Snor van het jaar’. Met die titel zet de club ieder jaar een sociaal geëngageerde snorrendrager in de bloemetjes.

Johnny Hendrickx voldoet perfect aan de voorwaarden voor de titel ‘Snor van het jaar’. Niet alleen is hij eigenaar van een mooie snor, hij is ook een graag geziene gast in het Aartselaarse verenigingsleven. “Hij is enkele jaren lid geweest van onze Snorrenclub, maar wegens familiale omstandigheden moest hij daarmee stoppen. Hij is wel nog altijd actief in het carnavalsleven als ondervoorzitter van de Mortselse carnavalsvereniging Karnamor. Bovendien is hij een trouwe gast op onze jaarlijkse ‘Nacht van de snor’. Hij was één van onze drie kandidaten voor de titel ‘Snor van het jaar’ en hij kreeg de helft van de stemmen. Dus dat was duidelijk”, zegt Luc Ceulemans, voorzitter van de Aartselaarse Snorren.

Karikatuur

Het toeval wilde dat Johnny uitgerekend dit jaar wegens ziekte niet aanwezig kon zijn op de ‘Nacht van de snor’, waar de ‘Snor van het jaar’ bekend wordt gemaakt. Maar voorbije zaterdag werd hij op de vergadering van de Snorren alsnog gehuldigd. Hij kreeg een karikatuur overhandigd van de Aartselaarse cartoonist Paulo en een lint van de ‘Snor van het jaar. “Dit is een hele mooie erkenning”, reageert hij. “Ik ben heel verrast met de titel en ik ben er bijzonder trots op. Toen ik zaterdagavond met Karnamor naar een carnavalsbal ging, heb ik mijn lint al gedragen. Ook de karikatuur krijgt zeker een mooi plekje in mijn woning.”

Zorro

Johnny is al sinds zijn jonge jaren de trotse bezitter van een snor. “Ik had eerst een eerder zware snor, maar daar toonde ik erg oud mee”, legt hij uit. “Daarom ben ik overgeschakeld naar een kleiner, fijner exemplaar. Een beetje in de stijl van Zorro en Clark Gable. Maar je weet: hoe kleiner de snor, hoe moeilijker ze is om te onderhouden. Misschien heb ik daar wel mee mijn titel van ‘Snor van het jaar’ aan te danken.” (lacht)