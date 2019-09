Campagne moet chauffeurs aanmoedigen om rustig te rijden Ben Conaerts

23 september 2019

De gemeente Aartselaar neemt volgende maand deel aan de campagne Control Cruisers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Bewoners kunnen daarbij sensibiliseringsborden en affiches bestellen om chauffeurs te bedanken die zich aan de snelheidslimieten houden.

Wie veilige chauffeurs wil bedanken, kan een bord of affiche gaan opvragen aan het onthaal in het gemeentehuis. Vanaf 1 oktober mag de campagne dan zichtbaar worden in het straatbeeld van Aartselaar en kan je het materiaal aan de gevel of het raam ophangen.