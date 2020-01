Cabaretduo Van der Laan en Woe kiest CC ‘t Aambeeld voor allereerste Belgisch optreden Ben Conaerts

21 januari 2020

12u59 0 Aartselaar Het Nederlandse cabaretduo Van der Laan en Woe is op vrijdag 24 januari te gast in CC ’t Aambeeld.

In Nederland spelen Van der Laan en Woe al jaren voor uitverkochte zalen en bedienen zij wekelijks anderhalf miljoen kijkers met hun muzikaal-satirische show ‘Even Tot Hier’. Nu komt het duo voor het eerst optreden in België. Met ‘Pesetas’ brengen ze een avond totaalcabaret die bol staat van de grappen, scènes en muzikale acts.

De voorstelling vindt plaats om 20.15 uur in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 18 euro en zijn te bestellen via 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.