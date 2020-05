Buurtbewoners gefrustreerd over aanhoudende wateroverlast in Kontichsesteenweg, burgemeester: “We zijn al eerste stap dichter bij oplossing” Ben Conaerts

12 mei 2020

19u53 0 Aartselaar Na de wateroverlast in de Kontichsesteenweg van het voorbije weekend, laait bij verschillende buurtbewoners de frustratie hoog op. Zij vragen al jaren om het probleem aan te pakken, maar dat is dus nog altijd niet gebeurd. “We konden niets oplossen zolang Aquafin geen nieuwe riolering onder de N177 had gestoken”, reageert burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Het afgelopen weekend was het opnieuw prijs in de Kontichsesteenweg: door de overvloedige regenval liepen verschillende woningen onder water. Voor vele buurtbewoners is het niet de eerste keer dat ze getroffen werden door wateroverlast en is de maat nu meer dan vol. “We hebben er geen woorden meer voor. We hebben deze situatie al vaak aangekaart, maar het is nog altijd niet opgelost. Wat kunnen we nog meer doen?”

Burgemeester Sophie De Wit (N-VA) begrijpt de frustratie van de bewoners. “Elk jaar met overstromingen en water in de huizen is er één te veel. Maar we konden niets oplossen zolang Aquafin de nieuwe riolering niet onder de N177 had gestoken. Dat rioleringsproject is nu in maart afgelopen en zal weldra kunnen worden opgeleverd. Daarmee is de eerste grote stap gezet. Dat project lost op zichzelf dus niet alle waterproblemen op. Maar het is wel de ruggengraat waarop tal van rioleringsprojecten kunnen worden aangesloten.”

De gemeente wilde in augustus dit jaar de riolering van de Kontichsesteenweg aanpakken. Het budget was vrijgemaakt en het dossier is opgesteld. Maar de coronacrisis heeft de planning rond de openbare werken flink in de war gestuurd. “Daardoor gaat de schop in de Kontichsesteenweg pas ten vroegste in de zomer van 2021 in de grond. Maar zodra die werken achter de rug zijn, zal de overstromingsproblematiek hopelijk voorgoed verleden tijd zijn”, aldus de burgemeester.