Brandweer rukt uit voor brandende matras Toon Verheijen

22 februari 2020

10u29 4

De hulpdiensten werden zaterdagmorgen opgeroepen voor een brand in een gebouw met drie appartementen in de Jan Blockxlaan in Aartselaar. Het bleek te gaan om een smeulende matras in de slaapkamer van een van de appartementen. De matras werd naar buiten gebracht en de schade in het appartement bleef beperkt tot voornamelijk rookhinder. Er vielen geen gewonden. De oorzaak kon nog niet meegedeeld worden.