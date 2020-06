Bouw zwembad loopt vertraging op, maar subsidie niet in gevaar Ben Conaerts

15u32 0 Aartselaar De bouw van het intergemeentelijke zwembad, vlak naast het sportcentrum van Aartselaar, heeft enkele weken vertraging opgelopen door de coronacrisis. Maar de subsidie die door de Vlaamse overheid werd toegezegd, komt niet in gevaar. Vlaams Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) heeft de deadline verlengd.

“Dat is uitstekend nieuws”, vinden Aartselaarse schepen van Sport Bart Lambrecht en schepen van Financiën Eddy Vermoesen (beide N-VA). “We kunnen rekenen op liefst 1,062 miljoen euro van de Vlaamse overheid. De effectieve bouwkost van het zwembad is geraamd op 9,6 miljoen euro. Dankzij dit miljoen euro aan subsidies betalen we nog 8,6 miljoen euro voor de bouw van het zwembad. Voor de financiering van het zwembad is deze subsidie dus zeer belangrijk.”

Het intergemeentelijke zwembad is een project van de gemeenten Aartselaar, Niel en Hemiksem en zou in de zomer van 2021 de deuren moeten openen.