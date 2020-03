Bloemenhandelaars zetten rusthuisbewoners in de bloemetjes Ben Conaerts

19 maart 2020

16u03 0

In tijden van crisis ontstaan ook mooie gebaren. Omdat de Aartselaarse bloemenhandelaars Greenhouseflowers en Bloemen Beukeleers verplicht hun deuren moesten sluiten en het jammer zou zijn geweest om hun voorraden zomaar weg te gooien, hebben ze hun bloemen weggeschonken aan de woonzorgcentra Zonnetij en Zonnewende. Daarmee steken ze de bewoners, die dezer dagen geen bezoek mogen ontvangen, een hart onder de riem. “We zijn heel blij en dankbaar dat onze residenten in de bloemetjes worden gezet”, klinkt het in de woonzorgcentra. “Met deze hoop verse planten en bloemen kunnen we hen zeker opvrolijken.”

