Bibliotheek start met thuisleverservice Ben Conaerts

27 maart 2020

14u35 0 Aartselaar Nu een fysiek bibliotheekbezoek niet is toegestaan, start de gemeentelijke bibliotheek met een thuisleverservice. Leden van de bib kunnen vanaf woensdag 1 april onder meer boeken, dvd’s en tijdschriften aan huis laten leveren.

Met de thuisleverservice wil de gemeentelijke bibliotheek haar leden tegemoet komen, nu een fysiek bezoek aan de bib niet is toegestaan door de huidige coronamaatregelen. Leden uit Aartselaar kunnen hiervoor de online catalogus raadplegen en een bestelling plaatsen per mail of via de telefoon. Wie geen internet heeft, kan telefonisch doorgeven wat hij graag leest of welke genre van film hij graag ziet. De medewerkers van de bib brengen vervolgens het pakketje aangevraagd materiaal na afspraak aan huis met de bakfiets. Dat gebeurt met de nodige aandacht voor de hygiënische maatregelen bij het maken en leveren van het pakket.

“Velen zitten momenteel thuis”, zegt schepen van Cultuur Eddy Vermoesen (N-VA). “Dan is het openhouden van de bibliotheek een mooie dienst die we kunnen aanbieden. Onze medewerkers kwamen zelf met deze creatieve oplossing om zichzelf en de bibleden zoveel mogelijk te beschermen. Samen met een aantal vrijwilligers brengen de medewerkers de boeken, cd’s en dvd’s tot bij de mensen aan de deur. Op die manier moet niemand inboeten op leesplezier.”

Meer info is te vinden op https://www.aartselaar.be/corona-bibaanhuis.