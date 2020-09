Bewoners WZC Zonnetij genieten van frietjes Ben Conaerts

17 september 2020

17u02 0 Aartselaar De start van de Week van Dementie is in het Woonzorgcentrum Zonnetij niet onopgemerkt voorbijgegaan. De bewoners werden getrakteerd op een lekkere portie frietjes met een curryworst.

Naar het frituur gaan, aanschuiven in de rij en in afwachting al hongerig worden van de geur van verse frietjes: voor veel bewoners van WZC Zonnetij behoren dat soort activiteiten tot het verleden. Maar in het kader van de Week van Dementie kregen zij de kans om die herinneringen nog eens te herbeleven. Het woonzorgcentrum had een mobiel frietkot laten langskomen dat iedereen kwam trakteren op een lekkere portie frietjes. De residenten genoten met volle teugen van de smakelijke verrassing.

De Week van Dementie loopt nog tot en met donderdag 24 september. De komende dagen mogen de bewoners van Zonnetij zich nog aan meer speciale activiteiten verwachten. Allemaal passen ze in het thema van ‘Kunst en zintuigen’ en stellen ze de zintuigen ruiken en proeven voorop. Zo staan er tai-chi-sessies, een belevingstheater, schilderen, geurtesten, mandala’s kleuren en schoonheidsverzorging op het programma.