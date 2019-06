Bestuur overweegt stukje Solhofpark te ruilen tegen weide naast ‘t Sportzicht: “Ideale locatie voor nieuwe natuurspeeltuin” Ben Conaerts

25 juni 2019

16u33 0 Aartselaar Het gemeentebestuur wil de weide naast het Sportzicht verwerven om daar een natuurspeeltuin aan te leggen. De eigenaar is vragende partij om de weide te ruilen tegen een boomgaard in het park Solhof. “Het bosbeheerplan zal sowieso van toepassing blijven, ongeacht wie eigenaar is. Ook na de eventuele ruil zal er dus geen groen uit het park verdwijnen”, onderstreept burgemeester Sophie De Wit (N-VA).

Omdat het nieuwe intergemeentelijke zwembad zal worden gebouwd op de plaats van de huidige speeltuin, moet de gemeente om zoek naar een nieuwe locatie. Het opzet is om de speeltuin te verhuizen naar de weide vlak naast de sportsite, die momenteel nog in privéhanden is. De eigenaar van de weide blijkt bereid te zijn om zijn grond, een terrein van 16.000 vierkante meter, te ruilen tegen een boomgaard in het park Solhof, waarvan de gemeente de eigenaar is. De onderhandelingen zijn volop lopende, maar het gemeentebestuur zou de transactie graag tegen dit najaar rond krijgen. Op die manier kan de nieuwe speeltuin klaar zijn tegen de start van de speelpleinwerking van volgend jaar.

Bosbeheerplan

“Het gaat hier om een groot stuk weidegrond dat we kunnen ruilen tegen een fractie van het park Solhof”, zegt burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “De boomgaard waarin de eigenaar van de weide geïnteresseerd is, is ongeveer 4.000 vierkante meter groot. Ter vergelijking: het park Solhof heeft een totale oppervlakte van 75.000 vierkante meter. Als de ruil zou doorgaan, blijft op het gebied van het park Solhof sowieso het bosbeheerplan van toepassing. Dat wil zeggen dat ook na een eventuele ruil de nieuwe eigenaar zich aan de instructies van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) moet houden. De boomgaard zal dus sowieso behouden blijven en er zal geen groen verdwijnen.”

Algemeen belang

Daartegenover staat dat de gemeente eigenaar zou worden van een weidelandschap dat een stuk groter is én een tienvoud waard is van de boomgaard. “Het is de ideale plek om een natuurspeeltuin te realiseren, met vooraan groen- en waterbuffers”, aldus De Wit. “Tegelijkertijd kunnen we de hondenweide die zich momenteel naast het Solhofpark bevindt, naar hier verplaatsen. Het is geen eenvoudig verhaal, maar in het kader van het algemeen belang moeten we de afweging maken. De boomgaard wordt momenteel weinig bezocht, terwijl de natuurspeeltuin voor veel meer mensen en kinderen een meerwaarde zou zijn. Een ander voordeel is dat de ruil een snelle optie is waarbij we geen belastinggeld moeten uitgeven.”

Niet langer openbaar

Vooraleer alles in kannen en kruiken is, moet het dossier op de gemeenteraad passeren. Dat zal in het beste geval in september of oktober zijn. Oppositiepartij Open Vld laat echter al duidelijk verstaan dat het vraagtekens plaatst bij de transactie. “We zijn zeker voorstander van de komst van een natuurspeeltuin”, zegt Glenn Anné (Open Vld). “Maar het is erg merkwaardig dat hier een weidegrond zou kunnen geruild worden tegen een kleinere en minder waardevolle boomgaard. Dat wekt de suggestie dat er hier meer achter zit. Bovendien zal na deze ruil een stuk van het Solhofpark niet langer openbaar zijn. De boomgaard mag dan wel beschermd zijn, voor onze inwoners zal er dus wel degelijk iets veranderen.”