Bedrogen man hangt vuile was buiten op sociale media (en riskeert nu 15 maanden cel) Patrick Lefelon

09 december 2019

12u23 0 Aartselaar Een koppel veertigers uit Aartselaar riskeren tot 15 maanden celstraf voor het pesten en stalken van een dokwerker uit hetzelfde dorp Aartselaar. De vrouw zou met die dokwerker overspel hebben gepleegd. Haar man die eveneens dokwerker is, startte een roddel- en pestcampagne. Toen hij zijn vrouw wat later met een nog andere man betrapte, gaf hij die een pak rammel. Hoeft het gezegd? Het koppel is ondertussen gescheiden.

De Antwerpse havenarbeider Andy V. en zijn ex-vrouw Jessy R. hebben het leven van een collega-havenarbeider vorig jaar tot een hel gemaakt. Van september 2018 tot maart 2019 werd de man op het werk de huid vol gescholden door Andy V. en werd hij bestookt met beledigende sms’en. Andy V. stond zijn collega ook op te wachten op de parking van de supermarkt en ging roddelen op het werk van de vrouw van de collega.

Andy V. was overtuigd dat zijn vrouw overspel had gepleegd met die collega. De geviseerde havenarbeider ontkende. Hij had wat geile praat verkocht in chatgesprekken en mevrouw Jessy had hem naaktfoto’s toegestuurd.

Mevrouw Jessy R. koos aanvankelijk wel de kant van haar man Andy V. Zij hielp hem bij de pesterijen door valse Facebook-accounts aan te maken en daarmee de goorste roddels over de collega-havenarbeider te verspreiden. Onder meer op de Facebook-groep “Ge zijt van Aartselaar...” werd het vermeende overspel tot in de details uit de doeken gedaan.

Afpersing?

Advocaat Bart Herman die de geviseerde havenarbeider en zijn gezin verdedigt: “Dat koppel wist van geen ophouden. Mijn cliënt en zijn gezin zijn er bijna onderdoor gegaan. Ik verdenk dat koppel ervan dat zij mijn cliënt wilden afpersen, zogezegd om de roddels dan te doen stoppen. In sommige sms-berichten dringen zij aan op een ontmoeting. ‘Dan kunnen wij de zaak uitpraten en regelen’. Ook nu duikt die man nog geregeld op tussen de rekken van de supermarkt als mijn cliënt of zijn vrouw daar hun inkopen doen. Laat dit alsjeblief stoppen."

Volgens advocaat Herman heeft het stalkende koppel nochtans ruime inkomsten. Mevrouw leeft al jaren van een invaliditeitsuitkering, meneer heeft als havenarbeider soms maandinkomsten van 4.000 tot 4.500 euro. Het koppel heeft vijf kinderen.

Betrapt

Verdachte Andy V. moet zich nog voor een tweede feit verantwoorden. Hij betrapte begin januari 2019 zijn vrouw met een andere man in bed. Die man werd op enkele stevige meppen getrakteerd.

Kort erna ging het koppel toch uit elkaar. Jessy R. woonde amper zelfstandig toen haar BMW X5 in de Guido Gezellestraat in Aartselaar ‘s nachts in de vlammen opging. Volgens de politie ging het om brandstichting.

De procureur vorderde een celstraf van 15 maanden tegen Andy V. en 12 maanden tegen zijn ex Jessy R. Als zij zich aan voorwaarden houden, mag die straf met uitstel zijn. Eén van die voorwaarden is een absoluut contactverbod met de slachtoffers.

De rechters doen op 6 januari uitspraak.