BBC Aartselaar lijdt onder coronacrisis: “Hoge kosten, amper inkomsten” Ben Conaerts

30 september 2020

13u34 0 Aartselaar Uit een bevraging van Trooper bij 627 Vlaamse verenigingen bleek dat 95 procent financieel werd getroffen door de coronacrisis. Dat is niet anders bij BBC Aartselaar, een basketbalclub met ongeveer 200 spelers. “We hebben hoge kosten, maar amper inkomsten”, zegt voorzitter Dirk Delmot.

Als partner van verenigingen en goede doelen peilde Trooper naar de financiële impact van de coronamaatregelen op het verenigingsleven. Uit een bevraging bij 627 Vlaamse verenigingen bleek dat zij zowat alledmaal financieel werden getroffen door de coronacrisis. Ook bij BBC Aartselaar begint de situatie stilaan zorgwekkend te worden. Terwijl een pak activiteiten werden geannuleerd, blijven de kosten voor het nodige beschermingsmateriaal doorlopen.

“Mei is net de maand waarin we de meeste festiviteiten hebben”, zegt voorzitter Dirk Delmot. “Omdat die allemaal moesten worden geannuleerd, hebben we zo’n 10.000 euro misgelopen. Daarbij komt dat we de verplichting hadden om beschermingsmateriaal aan te kopen en dat we onze sportieve cel moeten betalen. Kortom, we hebben hoge kosten, maar amper inkomsten.”

30 supporters

Sinds de zomermaanden is de cafetaria van de basketbalclub wel weer geopend. Maar de inkomsten daar zijn heel beperkt, vervolgt Delmot. “Omdat onze basketbalhal niet al te groot is, kunnen we daar niet veel mensen op een coronaveilige manier ontvangen”, legt hij uit. “Normaal gezien hebben we plaats voor 150 supporters, maar nu moeten we ons beperken tot 30 man. Bovendien zijn er nog altijd heel veel mensen die schrik hebben en die niet durven komen. Zelfs een scheidsrechter vinden kost ons soms al moeite.”

Intussen probeert de club creatief te zijn en beginnen er stilaan nieuwe, wél coronaveilige evenementen te ontstaan. “Zo hebben we al een pitalevering aan huis georganiseerd. Mogelijk zit er nog een actie met geschenkmanden in de pijplijn. We hebben ook het geluk dat we vorig jaar een financieel goed jaar hebben gedraaid. Onze club zal normaal gezien deze coronacrisis wel te boven komen”, besluit Delmot.