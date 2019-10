Basisschool De Blokkendoos organiseert boekenbeurs Ben Conaerts

11 oktober 2019

15u43 0 Aartselaar Basisschool De Blokkendoos organiseert op zondag 13 oktober haar jaarlijkse boekenbeurs. De beurs is intussen aan haar 29ste editie toe en staat deze keer in het thema van dieren.

“Van 10.30 tot 16 uur is iedereen welkom op onze school”, zegt schooldirecteur Bart Willemen. “Naast de boekenbeurs kunnen de leerlingen ook deelnemen aan allerlei activiteiten binnen het thema, zoals het oplossen van een rebus, ‘dieren’ zoeken in het bos, origami maken, tekenen en uitbeelden. Ouders kunnen genieten van een hapje en een drankje of aanschuiven aan onze gezellige familiebrunch.”