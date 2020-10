Basisschool De Blokkendoos ontvangt label ‘School 4.0’ Ben Conaerts

02 oktober 2020

18u39 0 Aartselaar Basisschool De Blokkendoos heeft van de scholengroep Rivierenland het label ‘School 4.0’ ontvangen. Dat is een keurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich aanpassen aan de zich wijzigende samenleving en vernieuwend werken.

“Wij vroegen een label ‘School 4.0’ aan omdat we de laatste schooljaren heuse stappen aan het zetten zijn om ons onderwijs te moderniseren”, zegt directeur Bart Willemen. “Zeker sinds de coronaperiode hebben wij enorme stappen vooruitgezet op het gebied van ICT. Zo werken we nu in alle klassen klasdoorbrekend en werken we in drie groepen met coteachinglessen, met twee leerkrachten voor één groep. Daarnaast gaan we nog dit kalenderjaar het aantal tablets dat in omloop is verdriedubbelen, zodat meer leerlingen gebruik kunnen maken van deze nieuwe technologie. Bovendien maken onze leerlingen vanaf de tweede graad van de lagere school al zelfstandig gebruik van Smartschool.”

“Het label van ‘School 4.0’ wordt toegekend aan scholen die zich aanpassen aan de zich wijzigende samenleving, scholen die vernieuwend werken en de leerlingen voorbereiden op hun plaats in de samenleving van morgen”, zegt Karin Eyckmans, coördinerend directeur basisonderwijs van de scholengroep Rivierenland. “Scholen zullen dit keurmerk kunnen verdienen door op alle vlakken van de schoolwerking de innovatie te verankeren in de eigen werking. Vanuit de scholengroep zullen wij schoolteams blijven ondersteunen en stimuleren om hier doordachte stappen te zetten.”

