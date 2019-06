Basisschool De Blokkendoos neemt deel aan Rode Neuzen Dag Ben Conaerts

18 juni 2019

16u34 0 Aartselaar De campagne voor de vierde Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius, loopt als een trein. De actie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Nu al zijn 1.126 scholen ingeschreven, waaronder ook basisschool De Blokkendoos in Aartselaar.

Waar de vorige jaren de focus van Rode Neuzen Dag lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Om die problematiek onder de aandacht te brengen, roept de Rode Neuzen Dag zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. “We willen de scholen zo goed mogelijk inspireren en ondersteunen”, licht Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-supporter Sam De Bruyn toe. “Het geld van de actie van de school gaat integraal naar hun gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.”

In basisschool De Blokkendoos in Aartselaar willen ze aan de oproep alvast gehoor geven. “We hebben vorig jaar voor het eerst aan Rode Neuzen Dag deelgenomen en dat heeft op onze school heel wat teweeg gebracht”, zegt zorgcoördinator Mathias De Bock. “We hebben toen 1.538 euro ingezameld door lekkernijen als hamburgers, hotdogs en croques te verkopen. Maarten Vancoillie, dj bij Qmusic, is toen zelfs op onze school langsgekomen om dat bedrag in ontvangst te nemen. Dus toen we de vraag kregen om ons opnieuw in te schrijven voor Rode Neuzen Dag, hebben we niet lang moeten nadenken.”

Mentale, fysieke en sociale weerbaarheid bij jongeren is een belangrijk aandachtspunt op basisschool De Blokkendoos. “We hebben in elke klas bijvoorbeeld een emo-meter hangen, waarmee de kinderen kunnen aangeven hoe ze zich voelen. Daarnaast hebben we op onze speelplaats een wilgenhut die dienst doet als een ‘uitpraathut’. Als twee leerlingen met elkaar in conflict liggen, kunnen ze zich in de hut afzonderen om dat conflict uit te praten en op te lossen. We denken er ook over na om in de toekomst nog meer stille plekjes te voorzien op onze speelplaats waar kinderen zich even kunnen terugtrekken als ze daar nood aan hebben.”

Wat de school dit jaar rond Rode Neuzen Dag op poten gaat zetten, is nog niet duidelijk. “Het wat en het hoe zal volgend schooljaar moeten duidelijk worden”, zegt Mathias. “Maar na onze geslaagde actie van vorige editie is het enthousiasme alleszins groot.”

Andere scholen die zich willen inschrijven, kunnen dat doen op rodeneuzendag.be.