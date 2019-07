Basisschool Cade zoekt gemachtigde opzichters Ben Conaerts

01 juli 2019

Gemeentelijke basisschool De Cade is voor het volgende schooljaar op zoek naar gemachtigde opzichters. Dat zijn vrijwilligers die op een zebrapad in de buurt van de school leerlingen willen begeleiden bij het oversteken van de straat.

Iedereen die minstens 18 jaar oud is en zich vrijwillig wil inzetten voor een meer verkeersveilige schoolomgeving, kan gemachtigde opzichter worden. Wie zich kandidaat stelt, kan rekenen op een korte opleiding tijdens een infomoment.

Meer info is te verkrijgen bij schooldirecteur Kris Kestens via directie.cade@aartselaar.be of tel. 03 887 62 49