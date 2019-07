AWV plant “heel kleine ingrepen” aan A12-kruispunten Ben Conaerts

09 juli 2019

16u13 0 Aartselaar Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat de komende weken een aantal kleine aanpassingen doorvoeren aan de verkeerslichten op de A12 in Aartselaar. Volgens het AWV staan de plannen los van de procedure die de plaatselijke ondernemers zijn gestart.

“Het gaat - voor een goed begrip – slechts om héél beperkte wijzigingen”, benadrukt Jef Schoenmaekers van AWV. “Zo plaatsen we een boogpaal, zodat vanop ruimere afstand zichtbaar is welke rijstrook groen licht heeft. Op de vraag van de ondernemers om de lichtenregeling terug te draaien, kunnen we zoals eerder gezegd niet ingaan. Ook niet nu er een procedure is gestart. In plaats van een confrontatie willen we een duurzame oplossing. We zijn alleszins steeds bereid om het gesprek aan te gaan en constructief mee te blijven denken.”