Atletiekclub AVKA start met G-werking: “Samen bewegen en plezier maken” Ben Conaerts

14 november 2019

15u38 0 Aartselaar Atletiekclub AVKA wil van start gaan met een G-werking. Daar kunnen sportievelingen vanaf 14 jaar met een mentale beperking trainingen krijgen op hun maat.

Steeds meer atleten met een beperking vinden de weg naar atletiekverenigingen. Bij atletiekclub AVKA alleen al zijn er vandaag vier jonge G-atleten actief. “Zij trainen op dit moment gewoon mee met onze jeugd”, zegt G-begeleider Niels Vermeulen van AVKA. “Dat is een niveau dat ook zij nog perfect aankunnen. Maar vanaf 14 jaar wordt de kloof tussen G-atleten en reguliere atleten groter. We hebben al een aantal keer de vraag gekregen om trainingen aan te bieden voor G-atleten vanaf 14 jaar. Daarom willen we daar nu mee van start gaan. We richten ons vooral op atleten met een mentale beperking. Voor atleten met een fysieke beperking zijn er meer gespecialiseerde clubs.”

Niels zal de trainingen samen met zijn vader begeleiden. Hij volgde deze zomer niet alleen een opleiding tot G-begeleider, hij geeft ook al vier jaar leiding bij Akabe Toetertoe in Terhagen, een jeugdbeweging voor jongeren met een beperking. “Die gasten zitten zeker niet stil in hun vrije tijd. Ze gaan voetballen, zwemmen, noem maar op. Het is mooi dat ze zich nu ook bij AVKA kunnen aansluiten. Het is niet de bedoeling om er topatleten van te maken. Het gaat meer om samen bewegen, de gewrichten activeren en plezier maken. Dat helpt hen in hun beweeglijkheid en vergemakkelijkt hun dagelijks leven. In eerste instantie zullen de G-atleten exclusief trainen, maar op termijn moet het een inclusief verhaal worden en zullen de ze gewoon aansluiten bij onze reguliere atleten.”

Voor meer info over de G-werking kan je contact opnemen met Niels via nielsvermeulen@hotmail.be of tel. 0474 03 36 02.