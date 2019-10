ATG brengt komedie ‘Tanya’ op de planken Ben Conaerts

10 oktober 2019

18u51 0 Aartselaar Het Aartselaars Toneelgezelschap (ATG) maakt zich op voor een nieuwe voorstelling. De acteurs brengen op zaterdag 12 en zondag 13 oktober ‘Tanya’ op de planken in CC ’t Aambeeld.

‘Tanya’ is een gevoelige komedie over een bediende en een dakloze. Aanvankelijk klikt het totaal niet tussen hen. Hij ziet haar als een indringster die zijn ligplaats inpalmt, zij ziet hem als een ongemanierde viezerik. Maar na verloop van tijd groeit er tussen hen een wederzijds respect.

Raymond Van De Weyer en Anita Callebaut vertolken de hoofdrollen, terwijl Werner Marinus de regie voor zijn rekening neemt.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag om 20.15 uur en op zondag om 11 uur, telkens in CC ’t Aambeeld. Tickets kosten 10 euro voor de zaterdagvoorstelling en 19 euro voor de zondagvoorstelling. In die laatste zit wel een ontbijt inbegrepen. Reserveren kan via 03 877 28 75 of cultuur@aartselaar.be.