Arne (14) gaat viraal met voetbaltrucje op Instagram: “Ik was vooral blij dat ik geen ruit had ingetrapt!” Annelin Marien

29 augustus 2019

19u08 0 Aartselaar Het filmpje is ondertussen al meer dan 15.000 keer bekeken op Instagram, en daarmee gaat het trucje van Arne Van Der Linden (14) uit Aartselaar viraal. De jongeman doet niets liever dan voetballen, maar deze trap had hij zeker niet zien aankomen. “Die trap was puur toeval, maar nu heb ik wel al dubbel zoveel volgers op Instagram!”

Vorige week ging Arne zoals wel vaker een balletje trappen met wat vrienden, toen het ondenkbare gebeurde. Zijn bal verdween ... in het open raam van een voorbijrijdende auto! Per toeval was het fantastische trucje ook gefilmd. “Ik was daar aan het voetballen met twee vrienden, zoals wij dat wel vaker doen tijdens de vakantie.”, vertelt Arne. “Vaak filmen we onze trappen ook, zodat als we een bal in de haak trappen, we dat filmpje op ons verhaal op Instagram kunnen plaatsen.” Volgens Arne was het puur toeval dat hij de bal zo raakte dat die in de voorbijrijdende auto vloog. “Ik had eerst niet gezien wat er gebeurde.”, zegt hij. “Ik dacht dat ik die bal tegen de auto had getrapt, dus ik was geschrokken en dacht dat de bestuurder boos zou zijn. Toen ik doorhad dat die in het open raam was gevlogen, was ik vooral blij dat ik geen ruit had ingetrapt!”

Videoagentschap

Arne voetbalt al 10 jaar, en hij doet niets liever. Mama Karen: “Arne traint vier keer per week, en speelt sinds dit seizoen ook bij de U15 jeugd van Beerschot. Hij doet eigenlijk niets anders, want buiten die vier trainingen, gaat hij ook nog balletjes trappen met zijn vrienden op de terreinen in Kontich, Wilrijk of Aartselaar. Dan filmen ze dat voor op Instagram, maar dit filmpje heeft natuurlijk wel heel veel succes!”

Kenn Moris is Arnes trainer bij de jeugd van Beerschot. “Arne is heel getalenteerd, maar dit trucje is natuurlijk wel puur geluk!”, lacht hij. “Zoiets kan je geen twee keer na elkaar doen. Op training oefenen wij ook nooit zo van die trucs. Het is natuurlijk wel fantastisch dat dit filmpje nu viraal gaat, ook voor de spelers onderling. Dat leeft enorm bij die jongens tijdens de trainingen, hoewel Arne er zelf niet meteen mee zal stoefen.”

Dubbel zoveel volgers

Het filmpje werd al opgepikt door 433, een voetbalgerelateerd socialmedia-agentschap, en ook door Newsflare, een Brits-Amerikaans videoagentschap. “Newsflare heeft daar 400 dollar voor betaald, zo’n 360 euro.”, vertelt Arne. “Dat geld ga ik verdelen onder mijn vrienden die er toen ook bij waren.” Arne heeft ook opeens meer dan 2600 volgers op Instagram. “Ik vind het echt ‘graaf’ dat dat filmpje ineens zo viraal gaat. Normaal heb ik maximum 2000 weergaven op mijn filmpjes, en nu opeens meer dan 15000. Ik heb ook opeens dubbel zoveel volgers, en alles wordt veel meer bekeken en geliked!”

Zijn voetbal heeft Arne jammer genoeg niet teruggekregen. “De bestuurder is teruggedraaid, heeft in het Engels ‘Are you crazy?’ geroepen, en is weggereden, met mijn voetbal.”, vertelt hij nog.