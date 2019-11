Arbanassi Strings geeft concert in Sint-Leonarduskerk Ben Conaerts

26 november 2019

13u16 0 Aartselaar Het Bulgaarse muziekgezelschap Arbanassi Strings geeft op donderdag 28 november een optreden in de Sint-Leonarduskerk.

Al 10 jaar organiseert Julita Fasseva samen met haar echtgenoot de hoboïst Dimitri Mestdagh in het Bulgaarse dorp Arbanassi het kamermuziekfestival ‘Arbanassi Summer Music’. Tijdens dit festival ontstond een internationaal ensemble van bevriende topmusici die naast deze zomeractiviteiten ook op andere podia optreden: Arbanassi Strings. Donderdag strijkt het gezelschap neer in Aartselaar voor een programma rond de vier seizoenen. De muzikanten combineren ‘De vier seizoenen’ van Antonio Vivaldi uit Venetië met ‘De vier seizoenen uit Buenos Aires’ van Astor Piazzolla.

Het optreden vindt plaats om 20.15 uur in de Sint-Leonarduskerk. Tickets kosten 14 euro en zijn te bestellen via cultuur@aartselaar.be of tel. 03 877 28 75.