Aperitieven en digestieven ‘in uw kot’: ginmaker start met delivery service Ben Conaerts

26 maart 2020

15u34 0 Aartselaar Ook ginmaker Thomas Wuyts (33) van Marula Gin moet noodgedwongen creatief uit de hoek komen om in coronatijden zijn producten aan de man te kunnen brengen. Daarom is hij nu gestart met Marula Delivery, waarmee hij apero- en ‘after dinner’-pakketten thuis bezorgt.

Met Marula Gin produceert Thomas Wuyts twee gins en één koffielikeur. Sinds hij vijf jaar geleden van start ging, is de onderneming enorm gegroeid. Maar door de coronacrisis dreigt die groei nu tijdelijk te worden afgeremd. Daarom richtte hij nu Marula Delivery op, waarmee hij zijn gin & tonics in apero- en ‘after dinner’-pakketten thuis levert.

“Omdat 95 procent van mijn klanten horeca zijn, zat ik vanaf 12 maart zonder werk. Bovendien heb ik geen fysieke winkel, dus ik maak geen aanspraak op de hinderpremie van 4.000 euro van de federale overheid. Als kleine onderneming hou je zo’n situatie niet lang vol. Ik ben dan ‘out of the box’ beginnen denken en heb met Marula Delivery een ‘delivery service’ opgericht.”

“We brengen niet zomaar gin & tonics aan huis, het is meer dan dat”, vervolgt de Aartselaarse ondernemer. “Enerzijds bieden we de mogelijkheid voor een aperomoment, met gin, tonic, cocktails en twee hapjes naar keuze. In alle hapjes vind je een link naar de botanicals van onze gins. Anderzijds kan je ook kiezen voor een ‘after dinner’-moment, met een digestief en nagerechtjes.”

Je betaalt daarvoor respectievelijk 60 en 40 euro en alles wordt aan huis geleverd op vrijdag en zaterdag in een Marulazak, strikt volgens de hygiënische regels. Je kan ten laatste op donderdag 17 uur je bestelling doorgeven. Alle informatie is te vinden op de website www.marulagin.be.