Antwerp Golf School werkt proefpakket uit voor startende golfers: “Ideaal voor staycation” Ben Conaerts

03 augustus 2020

13u33 0 Aartselaar Antwerp Golf School (AGS) heeft speciaal voor de zomermaanden een ‘staycation proefpakket’ uitgewerkt. Daarbij kan je, alleen of in je bubbel, leren golfen onder begeleiding van een professional. “Nu het coronavirus in vele vakantieplannen roet heeft gestrooid, is er geen beter moment om te leren golfen”, klinkt het.

Antwerp Golf School (AGS) in Aartselaar probeert al jaren de golfsport toegankelijk te maken voor iedereen. Eerder dit jaar waren er daarom opendeurdagen gepland, maar door het coronavirus moesten die worden afgeblazen. De golfschool ging op zoek naar een alternatief om mensen toch aan het golfen te krijgen. “Zo werden de Sla je Slag-dagen geboren”, zegt zaakvoerder Kris Van Ingelgem. “Daarmee kan je in groepen van maximaal tien personen een gratis initiatie volgen bij een van onze golfprofessionals.”

Naast de gratis golfinitiaties werkte de golfschool ook een ‘staycation proefpakket’ uit. “Daarmee willen we een zomers alternatief bieden voor de thuisblijvers. Voor slechts 395 euro wordt je drie maanden lid bij Antwerp Golf School en krijg je 5,5 uur les, individueel of met je bubbel. Op die manier kan je in alle veiligheid en op je eigen tempo de golfsport ontdekken. Daarnaast krijg je 20 mandjes ballen en onbeperkte toegang tot onze oefeninfrastructuur, om na je lessen je techniek te perfectioneren. Leuke extra: wie na drie maanden de golfmicrobe te pakken heeft, krijgt met het ‘staycation proefpakket’ nog eens 150 euro korting op je jaarlidmaatschap.”

Meer informatie over het zomeraanbod van Antwerp Golf School vind je op www.ags.be.