Antwerp Golf School viert 30ste verjaardag met gratis initiaties, gouden bal en Hole-In-One-competitie Ben Conaerts

25 juni 2019

15u13 0 Aartselaar De Antwerp Golf School bestaat dertig jaar en zet dat breed in de kijker. Golfliefhebbers kunnen een heel jaar lang komen deelnemen aan verschillende activiteiten, van wedstrijden tot golfinitiaties.

Aan de Groenenhoek in Aartselaar wordt al drie decennia lang naarstig getracht om een par, birdie of hole-in-one uit de heup te swingen. “Al draait het bij de Antwerp Golf School rond veel meer dan dat”, glimlacht Kris Van Ingelgem, bezieler van AGS. “Golf is hier vooral een aangename vrijetijdsbesteding onder vrienden en familie. We proberen de golfsport toegankelijk te maken op alle mogelijke manieren.”

Om de dertigste verjaardag te vieren, steekt de club nog een tandje bij. “We vormen hier één hechte groep”, zegt Van Ingelgem. “We gaan dan ook onze bestaande leden extra verwennen met tal van acties. Maar evengoed willen we nieuwe doelgroepen aanspreken en onze golffamilie uitbreiden met nieuwe spelers.”

Een van de nieuwe initiatieven is dat je elke dertigste van de maand gratis kennis kan komen maken met de golfsport. Onder de noemer ‘Sla je slag’ kan je in drie blokken van een uur komen proeven van wat de sport te bieden heeft. Spelers die de laatste vijf jaar gestopt zijn met golfen, worden dan weer uitgenodigd voor een les van anderhalf uur. Onder de noemer ‘Back to Golf’ krijgen ze tips en tricks van een andere lesgever en krijgen ze mogelijk weer goesting om de club weer op te pikken.

Verder kan je deelnemen aan een ‘Gouden Bal’-wedstrijd. Op regelmatige tijdstippen wordt een gouden bal in de ballenautomaat gestopt. De speler die het gouden exemplaar in zijn golfmandje aantreft, kan die inruilen tegen een mooie prijs. Wie graag een uitdaging aangaat, kan zich komen meten met lesgevers en kampioenen of zijn kans wagen in de Hole-in-One-competitie. Daarin kan je drie ballen spelen voor 5 euro. Sla je de bal meteen in de hole, ga je met een geldpot naar huis.

Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten, kan een kijkje nemen op de website www.ags.be.