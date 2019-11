Antwerp Golf School schenkt 3.400 euro aan zes goede doelen: “Kers op de taart na jaar vol inzamelacties” Ben Conaerts

25 november 2019

10u17 0 Aartselaar Om zijn dertigste verjaardag te vieren, organiseerde de Antwerp Golf School doorheen het jaar een aantal geldacties voor het goede doel. Afgelopen zondag werd het ingezamelde bedrag, liefst 3.400 euro, overhandigd aan zes verschillende organisaties.

De Antwerp Golf School kon in totaal 3.400 euro verdelen onder de vzw Het Raster, Het Gouden Mandje, Kom op Tegen Kanker, Paramotion Golf, MS Liga Vlaanderen en G-sport Vlaanderen. Naast de gulle schenking kregen de verschillende organisaties ook de kans om zelf hun eerste stappen in de golfsport te zetten. Onder begeleiding van een professionele golfer konden de aanwezigen hun swing oefenen in een heuse ‘golf clinic’. Na een leerrijke namiddag was het moment eindelijk aangebroken: onder daverend applaus ontving ieder goed doel een gepersonaliseerde cheque.

Voor de Antwerp Golf School was het evenement een kers op de taart na een lang jaar vol inzamelacties. “Al 30 jaar maakt AGS de golfsport toegankelijk voor iedereen”, zegt manager Kris Van Ingelhem. “Onze golfschool probeert voortdurend iets terug te geven aan de gemeenschap. Niet alleen door deze schenking, maar ook onze initiatieven voor golfers met een beperking en onze gratis initiatielessen zijn daar een goed voorbeeld van. Graag bedanken wij al onze leden en onze lesgevers, onze pro’s, voor het tonen van hun warm hart. Zo kan iedereen genieten van een warm en gelukkig eindejaar.”