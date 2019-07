Antwerp Golf School organiseert wedstrijd: sla hole-in-one en steun goed doel Ben Conaerts

15u45 0 Aartselaar In juli en augustus organiseert Antwerp Golf School (AGS) iedere dinsdagavond een Afterwork Hole. Het opzet: ontspannen op de green en wie zijn beste swing bovenhaalt, maakt kans op een geldprijs. De helft van de opbrengst gaat naar het goede doel.

Voor haar 30ste verjaardag organiseert Antwerp Golf School dit jaar tal van activiteiten. In juli en augustus kan je er iedere dinsdagavond terecht voor de Afterwork Hole. De aanwezigen kunnen daarbij het competitiebeest in zich naar boven halen. Voor 5 euro ontvangen ze namelijk drie golfballetjes. Lukt het hen om daarmee een hole-in-one te slaan, dus met één slag het balletje in de hole krijgen, dan winnen ze de geldpot. Geen succes? Dan wordt de pot bijgehouden voor de afterwork van de week nadien en mogen ze opnieuw een poging ondernemen.

Van al het deelnamegeld gaat de helft naar de competitiepot. Het overige bedrag gaat rechtstreeks naar een goed doel dat de professionele spelers van AGS zelf hebben uitgekozen. Dat zijn er zes in totaal: Het Raster vzw, Het Gouden Mandje, Kom Op Tegen Kanker, paramotiongolf.be, MS Liga Vlaanderen vzw en G-sport Vlaanderen vzw.

“Golf is niet alleen een uitermate geschikte sport om te netwerken, maar ook om na een intense werkdag weer tot rust te komen”, weet Kris Van Ingelgem, bezieler van AGS. “Met de Afterwork Hole proberen we op ons golfterrein voor een leuke, gevarieerde avond te zorgen. Intussen zijn er twee Afterwork Holes achter de rug en is de geldpot nog niet gewonnen. De deelnemers maken de volgende keer kans op 132,5 euro.”

Meer info is te vinden op de website www.ags.be.