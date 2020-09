Antwerp Golf School houdt opendeurdag Ben Conaerts

01 september 2020

15u16 0 Aartselaar Op zondag 6 september zet Antwerp Golf School (AGS) in Aartselaar zijn deuren open voor het grote publiek. Bezoekers kunnen deelnemen aan een gratis golfinitiatie van één uur.

“Ook op onze opendeurdag gaan we coronaproof tewerk”, zegt Kris Van Ingelgem van AGS. “Deelnemers kunnen zich inschrijven op een gratis golfinitiatie van één uur. We verdelen iedereen in groepen van maximaal 8 personen per lesgever. Zo kan je in alle veiligheid ontdekken hoe het voelt om je eerste bal over de green te slaan.”

Inschrijven voor de opendeurdagen is verplicht en kan via de website www.ags.be. Wie een golfinitiatie wil bijwonen, moet zich wel haasten. Geïnteresseerden tussen 8 en 18 jaar oud kunnen ook terecht op de jeugdopendeurdag op 9 september 2020.