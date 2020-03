Antwerp Golf School gebruikt sluiting om golfterrein aan te pakken: “We maken van de nood een deugd” Ben Conaerts

28 maart 2020

12u12 0 Aartselaar Ook Antwerp Golf School, de golfclub aan de Groenenhoek in Aartselaar, is getroffen door de coronamaatregelen en moet noodgedwongen heel wat activiteiten ‘on hold’ zetten. Nu de club de deuren gesloten houdt, maken de zaakvoerders van de gelegenheid gebruik om grotere werken uit te voeren op het golfterrein.

Je vindt dezer dagen geen golfers, maar graafmachines op de green van de Antwerp Golf School. Net als alle andere sportclubs moet de Aartselaarse golfclub de deuren gesloten houden door de coronacrisis. Maar in plaats van de bij de pakken te blijven zitten, maken de zaakvoerders van de gelegenheid gebruik om het golfterrein onder handen te nemen. “We maken van de nood een deugd”, zegt zaakvoerder Kris Van Ingelgem. “Omdat onze activiteiten normaal het hele jaar blijven lopen, kunnen we doorgaans enkel kleine opsmukwerken uitvoeren. Nu er niemand mag komen golfen, kunnen we ook met zwaar materiaal een grondige renovatie doen.”

20.000 ballen

Zo werden de ‘tees’ opgeknapt: de afslagplaatsen waar een speler zijn eerste slag doet. “Ze werden vernieuwd en vlak gelegd met lasergestuurde apparatuur. De sluiting biedt ons ook de mogelijkheid om gras in te zaaien, in plaats van te werken met graszoden. Het budget dat we op die manier vrijmaken, wordt dan weer gebruikt om een drainagesleuf te graven op de Driving Range. Aangezien daar voorheen dagelijks zo’n 20.000 ballen geslagen werden, was dat toen niet mogelijk. Ook de beregeningsinstallatie nemen we momenteel onder handen. Daarmee kunnen we een efficiënter watergebruik garanderen.”

Kris voert de werken uit samen met medezaakvoerder Peter Van de Mosselaer. Vermits zij de enigen zijn die op het grote golfterrein aan de slag zijn, is het voor hen geen probleem om zich aan de opgelegde coronamaatregelen te houden. De werken nemen in totaal zo’n vier tot zes weken in beslag.

Opendeurdagen

Heel wat activiteiten, zoals de opendeurdagen die gepland stonden voor 29 maart en 19 april, moesten door de coronacrisis wel van de kalender worden geschrapt. Al is dat normaal gezien eerder uitstel dan afstel. “Zodra de storm wat gaat liggen, plannen we een alternatief voor de opendeurdagen”, zegt Kris. “Dat zal waarschijnlijk met kleinere groepen zijn, zodat we meer kwaliteit kunnen aanbieden. Uiteraard houden we ook dan onze golfinitiaties gratis. Met Antwerp Golf School maken we al meer dan dertig jaar de golfsport toegankelijk voor iedereen. Dat willen we ook na de coronacrisis blijven doen.”

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de mailinglijst op de website www.ags.be.