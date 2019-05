Allereerste blik op nieuw intergemeentelijk zwembad: “Zwemmen met zicht op open velden” Ben Conaerts

28 mei 2019

15u57 0 Aartselaar De gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel hebben samen met Igean de plannen voor het nieuwe intergemeentelijke zwembad voorgesteld. De nieuwbouw bestaat onder meer uit een 25-meterbad, een peuterbad en een instructiebad. De start van de bouwwerken is gepland voor begin 2020. “We zijn heel blij dat we onze schoolkinderen zwemwater kunnen blijven aanbieden”, klinkt het.

Zoals bekend willen de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel met hun intergemeentelijke zwembad in eerste instantie het schoolzwemmen kunnen blijven garanderen. Daarom werd gekozen voor een ontwerp met een 25-meterbad, een peuterbad en een instructiebad dat specifiek op die behoefte inspeelt. Al gaat er ook aandacht naar kleine recreatieve elementen, zoals een peuterglijbaan, een waterspeeltafel en een waterparaplu in het peuterbad en een tegenstroomapparaat in het instructiebad. Verder zal de nieuwbouw bestaan uit een inkomruimte, een cafetariazaal, een vergaderzaal, een cabinezaal en personeelsruimte.

Regenwater

“We werken in het zwembadgedeelte met grote ramen”, zegt Orfee Barthier van LD Architecten. “Wie komt zwemmen, zal kunnen genieten van een mooi, rustgevend zicht op de open velden. Verder hebben we in het ontwerp aandacht besteed aan flexibiliteit, duurzaamheid en toegankelijkheid. Aan het 25-meterbad komt er een toegangsladder en een luie trap, terwijl het instructiebad te betreden is met een lift. Er komen zonnepanelen op het dak en er wordt gewerkt met regenwaterrecuperatie. Dat water zal niet alleen gebruikt worden voor het sanitair, maar ook voor het zwembadwater.”

Het zwembad wordt gerealiseerd op de site van de sporthal in Aartselaar, op de plaats waar de speeltuin zich bevindt. Die speeltuin zal verhuizen naar de weide achter het nieuwe zwembad. De eerste voorbereidende werken staan gepland voor dit najaar, al zal de eerste steen waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2020 worden gelegd. Als alles volgens plan verloopt, zal het zwembad eind augustus 2021 zijn eerste zwemmers kunnen verwelkomen. De kostprijs van het zwembad bedraagt zo’n 8,6 miljoen euro, maar daarbovenop worden nog tien procent meerkosten en 100.000 euro projectkosten van Igean voorzien. De gemeente Aartselaar neemt 53 procent van het bedrag voor haar rekening, Niel en Hemiksem betalen respectievelijk 17 en 30 procent.

De werforganisatie zal volledig op de site van de speeltuin kunnen plaatsvinden, waardoor we de hinder beperkt kunnen houden. Ons huidige zwembad zal tijdens de werkzaamheden ook toegankelijk blijven Schepen Bert Lambrecht van Aartselaar

Fier

“Ik ben heel fier dat we er samen met Hemiksem en Niel voor kunnen zorgen dat het zwemwater in onze regio bewaard blijft”, zegt Aartselaars burgemeester Sophie De Wit (N-VA). “Zoals bekend zijn de huidige zwembaden in Aartselaar en Hemiksem erg verouderd. Maar een zwembad alleen bouwen en alleen exploiteren is vandaag niet te verantwoorden. Gelukkig hebben we met Niel en Hemiksem twee partners kunnen vinden om dit intergemeentelijke zwembad te kunnen realiseren.”

“Dit intergemeentelijk verhaal biedt voor ons een mooie oplossing”, vindt Hemiksems burgemeester Luc Bouckaert (CD&V). “De investeringskost kan verdeeld worden over de drie gemeenten en ook het exploitatierisico hoeven we niet meer alleen te nemen. Hierdoor zal Hemiksem niet meer moeten betalen dan wat we vandaag betalen voor een totaal verouderd zwembad.”

“Omdat onze gemeente momenteel geen eigen zwembad heeft, gaan onze schoolkinderen zwemmen in Hemiksem”, zegt Niels burgemeester Tom De Vries (Open Vld). “Wij willen het schoolzwemmen kunnen garanderen en vonden het dan ook onze plicht om mee onze verantwoordelijkheid op te nemen en in dit verhaal mee te stappen. Al was het maar omdat onze kinderen in het intergemeentelijke zwembad dan goedkoper zullen kunnen gaan zwemmen.”

“De bouw van het zwembad zal natuurlijk hinder met zich meebrengen”, beseft schepen van Openbare Werken Bart Lambrecht (N-VA). “Maar de werforganisatie zal volledig op de site van de speeltuin kunnen plaatsvinden, waardoor we de hinder beperkt kunnen houden. Ons huidige zwembad zal tijdens de werkzaamheden volledig toegankelijk blijven. De werf en het werfverkeer zullen volledig gescheiden zijn van de site.”