Algemene quiz van Rita Serveert lokt 40 ploegen Ben Conaerts

11 december 2019

De jaarlijkse algemene quiz van badmintonclub Rita Serveert was opnieuw een publiekstrekker. Een veertigtal ploegen kwam in het Cultureel Centrum Aartselaar collectief de hersenen pijnigen. Vragen over baby Pia en farmaproducent Novartis, de parisiennelepel, de joggingtrend ‘plogging’ en de Oostenrijkse natuurkundige Erwin Schrödinger vormden voor veel quizzers een stevige kluif. Uiteindelijk werd de overwinning weggekaapt door Koen, Willem, Jeroen, Matthias, Geoffrey en Billy van quizploeg Vegas, Baby! Zij hielden respectievelijk De Kluizenaars en De Straat van Bonifacio achter zich.