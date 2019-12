Agentschap Wegen en Verkeer maandenlang onder vuur wegens A12-ellende: “Wij willen die ondertunneling óók zo snel mogelijk”

Aartselaar

In december blikken we in 19 verhalen terug op 2019 in regio Antwerpen. En er valt niet naast te kijken: de ellende op de A12 was in onze regio ongetwijfeld een van dé gespreksonderwerpen van het jaar. Voetganger, fietser of autobestuurder: iederéén leek de voorbije maanden wel te sakkeren over de nieuwe situatie op de ‘zwarte’ kruispunten in Aartselaar. De lokroep om de ondertunneling, ten vroegste gepland voor 2021, klinkt luider dan ooit. “We willen hier zo snel mogelijk in vooruitgaan”, luidt het ook bij het Agentschap Wegen en Verkeer.