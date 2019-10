Afvalophaling gebeurt vanaf september 2020 volgens diftarsysteem: “Restafval zal met 10 ton per week afnemen” Ben Conaerts

17 oktober 2019

13u02 0 Aartselaar Het gemeentebestuur gaat vanaf september 2020 het diftarsysteem invoeren voor de ophaling van huisvuil. “Hiermee zal de hoeveelheid restafval voor Aartselaar met 10 ton per week verminderen”, rekent schepen van Afvalbeleid René Lauwers (Groen).

Aartselaar is nog een van de weinige gemeenten in de regio die geen gebruikmaken van het diftarsysteem. Maar het gemeentebestuur gaat nu toch overstag en wil vanaf september 2020 het systeem invoeren voor de fracties restafval en GFT. Bij diftar wordt niet meer met de klassieke vuilniszakken gewerkt, maar met vuilniscontainers die leeggemaakt en gewogen worden. “Het is het principe van ‘de vervuiler betaalt’”, zegt schepen van Afvalbeleid René Lauwers (Groen). “Daardoor worden inwoners aangezet om de afvalstoffen maximaal te sorteren. Het wegen van het afval zorgt voor een eerlijke toepassing van dit principe.”

Speelbal

De resultaten in andere gemeenten tonen volgens Lauwers aan dat diftar werkt. “De hoeveelheid restafval zal voor onze gemeente met 10 ton per week verminderen. Dat is dus een belangrijke hoeveelheid die niet in de Isvagoven verbrand wordt en onze lucht niet langer mee vervuilt. Bovendien: als we als enige gemeente in de regio niet in dit systeem stappen en restafval blijven ophalen via vuilzakken, dreigen we een speelbal te worden van de huisvuilophalers. Dat zou pas écht een kostelijke zaak kunnen worden.”

Onduidelijkheden

Het gemeentebestuur heeft deze zomer al een principebeslissing genomen, maar de uiteindelijke beslissing moet later nog vallen in de gemeenteraad. Daar wordt de maatregel al wel op begrip onthaald, al blijven er voor de oppositie nog enkele onduidelijkheden. “Het gemeentebestuur heeft een budget van 117.000 euro uitgetrokken voor de introductie van het diftarsysteem. Maar gaat dat wel voldoende zijn om alle 6.000 Aartselaarse gezinnen een eigen vuilniscontainer te geven”, vraagt Glenn Anné (Open Vld) zich af. Rudy Siebens (NAP) maakt zich dan weer zorgen over de bewoners van een appartement. “Hoe moeten zij hiermee omgaan?”

Informatieavonden

“We rekenen op de ervaring en knowhow van de intercommunale IGEAN,” zegt Lauwers. “Zij hebben veel ervaring met de uitrol van het diftarsysteem en met de communicatie daarrond. Voor we het punt in de gemeenteraad ter stemming voorleggen, zal IGEAN op een commissie uitleg komen geven over het systeem. Uiteraard zal ook de bevolking via informatieavonden een uitgebreide toelichting krijgen. Ook appartementsbewoners zullen worden begeleid, zodat ook voor hen de overgang vlekkeloos kan verlopen.”