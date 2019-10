ACV houdt infoavond over A12 Ben Conaerts

21 oktober 2019

ACV Aartselaar en Hemiksem organiseren op woensdag 23 oktober een infoavond over de A12. Onder de noemer ‘Vijf voor A12’ roept de vakvereniging op om samen te komen brainstormen over thema’s als de bereikbaarheid van de plaatselijke bedrijven, openbaar vervoer en een leefbare omgeving.

De infoavond vindt plaats om 19.30 uur in zaal Derby in Aartselaar. De toegang is gratis.