Aartselarenaren kunnen vanaf 2 juli coronawaardebonnen afhalen Ben Conaerts

01 juli 2020

16u01 0 Aartselaar Aartselaar gaat van start met de verdeling van de beloofde waardebonnen van 10 euro. Daarmee kunnen inwoners aankopen doen bij de lokale handelaars die door corona de deuren moesten sluiten.

Het Aartselaarse gemeentebestuur nam verschillende steunmaatregelen om de plaatselijke middenstand door de coronacrisis te helpen loodsen. Zo zouden alle inwoners een waardebon ontvangen van 10 euro waarmee ze aankopen kunnen doen bij elke Aartselaarse kleinhandelaar, horecazaak of dienstverleningsbedrijf die tijdens de coronacrisis de deuren moest sluiten. De eerste reeks afhaalmomenten van de bon gaat van start op donderdag 2 juli en wordt georganiseerd per wijk, in een open tent.

“De waardebons van het hele gezin kunnen door één persoon afgehaald worden”, zegt schepen voor Lokale Economie Mark Vanhecke (N-VA). “Ook waardebons voor buren die niet kunnen langskomen, mogen mee afgehaald worden. De persoon die langskomt, tekent per bewoner waarvoor hij de waardebon meeneemt voor afhaling. Er wordt gevraagd om plaats te nemen in de wachtrij en anderhalve meter afstand te bewaren van anderen.”

Op donderdag 2 juli komt de wijk Buerstede aan bod en op vrijdag 3 juli is het de beurt aan de wijk Ysselaar. Op maandag 6 juli kunnen de bewoners van de wijk Ten Dorpe en de wijk Koekoek hun bonnen komen afhalen. De daaropvolgende dagen worden achtereenvolgens De Leug, Lindenbos, ’t Heiken en Bruynenbaert verwacht. Voor wie niet naar het afhaalmoment kan komen en geen buur vindt die de waardebon kan meebrengen, organiseert het gemeentebestuur in augustus nieuwe afhaalmomenten.